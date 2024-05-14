В форуме «Российская креативная неделя — Музыка» примут участие более 100 экспертов

«31%, каждый третий не просто хочет или мечтает, а прямо говорит: я считаю, что мог бы проявить себя в креативной профессии. С одной стороны, это удивительный результат, потому что мы все понимаем, что креативные люди — это бриллианты, они редкие. Но давайте вспомним о том, что наш народ всегда отличался повышенной креативностью в разных сферах. Креативные индустрии могут совместить и раскрытие таланта, и монетизацию. И это отлично, что в нашем материальном мире люди талантливые могут зарабатывать не просто на уровне выживания, а очень неплохо зарабатывать. Поэтому, безусловно, развитие креативной экономики — это то, чем нужно заниматься, и чем уже занимаются. Я уверен, нас здесь ждет успех», — добавил он.