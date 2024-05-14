В форуме «Российская креативная неделя — Музыка» примут участие более 100 экспертов

«Нам показалось важным первую специализированную креативную неделю сделать именно по музыке. Более 100 спикеров, лучших представителей всего музыкального бизнеса страны. Это топ-игроки, медиахолдинги, радиостанции, продюсеры, музыканты, организаторы музыкальных фестивалей, представители органов власти, исследовательских компаний, институтов культуры и искусства. Это если мы говорим в целом, кто будет присутствовать», — сказала она.
Организаторы планируют при помощи форума «нарисовать полноценную карту музыкальной отрасли России», где будут отражены отраслевые проблемы, а также сформулированы задачи федерального масштаба.
Вообще музыка — это особый тип коммуникации человека с человеком, человека с миром. И поэтому на нашем форуме в Ульяновске мы затронем не только отраслевые, но и сложнейшие смысловые вопросы. Это всегда очень тяжело, но мы не боимся экспериментов. Конечно же, будем говорить про монетизацию и развитие рынка, про возможность развиваться молодым творцам, сформулируем задачи федерального масштаба.
Она также отметила, что деловая программа форума будет кросс-индустриальной, а жители региона смогут принять участие в обширной фестивальной программе. «Мы порадуем жителей региона, а также решим отраслевые вопросы музыкальной сферы федерального уровня. Ну и вообще поймем, как нам жить дальше, какую музыку слушать, какие тексты писать, и как увеличить долю креативной экономики в ВВП страны», — заключила она.
Перспективы креативной индустрии
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что увеличение доли креативных индустрий в экономике страны — это одна из национальных задач. «Мы говорим о создании высококлассных рабочих мест. Если доля занятых именно в креативных индустриях вырастет до пятнадцати процентов, это будет уже очень заметный вклад и заметная динамика на рынке труда. Самое главное, что мы таким образом создадим условия для занятости думающих, образованных, творчески разносторонних людей с коммерческой жилкой», — подчеркнул он.
Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров также отметил, что сегодня каждый третий россиянин считает, что мог бы проявить себя в креативной профессии.
«31%, каждый третий не просто хочет или мечтает, а прямо говорит: я считаю, что мог бы проявить себя в креативной профессии. С одной стороны, это удивительный результат, потому что мы все понимаем, что креативные люди — это бриллианты, они редкие. Но давайте вспомним о том, что наш народ всегда отличался повышенной креативностью в разных сферах. Креативные индустрии могут совместить и раскрытие таланта, и монетизацию. И это отлично, что в нашем материальном мире люди талантливые могут зарабатывать не просто на уровне выживания, а очень неплохо зарабатывать. Поэтому, безусловно, развитие креативной экономики — это то, чем нужно заниматься, и чем уже занимаются. Я уверен, нас здесь ждет успех», — добавил он.