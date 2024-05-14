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В форуме «Российская креативная неделя — Музыка» примут участие более 100 экспертов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Более 100 экспертов примут участие в форуме «Российская креативная неделя — Музыка», который пройдет с 23 по 25 мая в Ульяновске. Об этом сообщила президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова на пресс-конференции в ТАСС.

«Нам показалось важным первую специализированную креативную неделю сделать именно по музыке. Более 100 спикеров, лучших представителей всего музыкального бизнеса страны. Это топ-игроки, медиахолдинги, радиостанции, продюсеры, музыканты, организаторы музыкальных фестивалей, представители органов власти, исследовательских компаний, институтов культуры и искусства. Это если мы говорим в целом, кто будет присутствовать», — сказала она.

Организаторы планируют при помощи форума «нарисовать полноценную карту музыкальной отрасли России», где будут отражены отраслевые проблемы, а также сформулированы задачи федерального масштаба.

Вообще музыка — это особый тип коммуникации человека с человеком, человека с миром. И поэтому на нашем форуме в Ульяновске мы затронем не только отраслевые, но и сложнейшие смысловые вопросы. Это всегда очень тяжело, но мы не боимся экспериментов. Конечно же, будем говорить про монетизацию и развитие рынка, про возможность развиваться молодым творцам, сформулируем задачи федерального масштаба.

Марина Абрамова
президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя»

Она также отметила, что деловая программа форума будет кросс-индустриальной, а жители региона смогут принять участие в обширной фестивальной программе. «Мы порадуем жителей региона, а также решим отраслевые вопросы музыкальной сферы федерального уровня. Ну и вообще поймем, как нам жить дальше, какую музыку слушать, какие тексты писать, и как увеличить долю креативной экономики в ВВП страны», — заключила она.

Перспективы креативной индустрии

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что увеличение доли креативных индустрий в экономике страны — это одна из национальных задач. «Мы говорим о создании высококлассных рабочих мест. Если доля занятых именно в креативных индустриях вырастет до пятнадцати процентов, это будет уже очень заметный вклад и заметная динамика на рынке труда. Самое главное, что мы таким образом создадим условия для занятости думающих, образованных, творчески разносторонних людей с коммерческой жилкой», — подчеркнул он.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров также отметил, что сегодня каждый третий россиянин считает, что мог бы проявить себя в креативной профессии.

«31%, каждый третий не просто хочет или мечтает, а прямо говорит: я считаю, что мог бы проявить себя в креативной профессии. С одной стороны, это удивительный результат, потому что мы все понимаем, что креативные люди — это бриллианты, они редкие. Но давайте вспомним о том, что наш народ всегда отличался повышенной креативностью в разных сферах. Креативные индустрии могут совместить и раскрытие таланта, и монетизацию. И это отлично, что в нашем материальном мире люди талантливые могут зарабатывать не просто на уровне выживания, а очень неплохо зарабатывать. Поэтому, безусловно, развитие креативной экономики — это то, чем нужно заниматься, и чем уже занимаются. Я уверен, нас здесь ждет успех», — добавил он.

музыка