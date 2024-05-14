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Для бойцов из зоны СВО в Крыму выделено 1500 участков

Земельные участки расположены в Сакском и Черноморском районах полуострова.

В Крыму активно ведется формирование участков земли для бойцов из зоны специальной военной операции. Об этом сообщили в центре управления регионом Республики Крым.

Предоставление участков осуществляется автоматически и происходит на основе времени постановки в очередь заявителей, сообщил заместитель министра имущественных и земельных отношений Крыма Анатолий Заиченко. На данный момент уже сформированы и распределены четыре земельных массива, включающие в себя 1500 участков. Участки находятся в Сакском и Черноморском районах, подчеркнул политик.

Для постановки в очередь на получение земли нужно в органе местного самоуправления, где зарегистрирован заявитель, представить набор документов, заключил замминистра.