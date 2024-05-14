В Волгограде в возрасте 50 лет не стало преподавателя академии МВД Пупцевой

Трагическая весть о смерти Анны Пупцевой, полковника полиции и начальника кафедры криминалистики Волгоградской академии МВД, огорчила образовательное учреждение и весь город. В возрасте 50 лет ушла из жизни женщина, чья жизнь и карьера были неотделимы от служения закону и правопорядку.
Анна Пупцева, выросшая в семье сотрудников правоохранительных органов, продолжила семейные традиции, внесла значительный вклад в развитие криминалистической науки и педагогики. В 2012 году она успешно защитила кандидатскую диссертацию, посвященную борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
В академии МВД Анне Пупцевой отдавали должное как лучшему педагогу-наставнику, ее профессионализм и человеческие качества были образцом для коллег и студентов. С 1995 года женщина прошла путь от начальных должностей в системе МВД до руководителя кафедры, где под ее руководством студенты добивались высоких результатов в научной и учебной деятельности.
За свою работу педагог была отмечена почетной грамотой министра внутренних дел РФ, что стало признанием ее заслуг перед отечественной системой образования и правопорядком.
Прощание с Анной Пупцевой пройдет 14 мая в академии, которой она отдала многие годы своей жизни. Ее последним пристанищем будет новое Ворошиловское кладбище, где ее проводят в последний путь коллеги, ученики и все, кто знал ее как преданного своему делу человека.