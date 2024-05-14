В Волгограде в возрасте 50 лет не стало преподавателя академии МВД Пупцевой

В академии МВД Анне Пупцевой отдавали должное как лучшему педагогу-наставнику, ее профессионализм и человеческие качества были образцом для коллег и студентов. С 1995 года женщина прошла путь от начальных должностей в системе МВД до руководителя кафедры, где под ее руководством студенты добивались высоких результатов в научной и учебной деятельности.