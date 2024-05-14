Экскурсии и свадебные традиции покажут жителям и гостям Дона в «Ночь музеев»

«Наши музеи ежегодно тщательно готовятся к этому масштабному культурно-просветительскому мероприятию, открывая для дончан и гостей региона увлекательный мир прошлого и настоящего, помогая прикоснуться к истории, интересным судьбам, важным событиям. Уверен, что в этом году “Ночь музеев” станет одной из самых ярких акций», — считает первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Акция пройдет под девизом «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».
В Азовском музее-заповеднике с 18:00 экскурсоводы расскажут о послевоенном времени восстановления народного хозяйства, о молодежных ударных стройках и традициях комсомольских свадеб.
Аксайский военно-исторический музей с 19 часов откроет программу «Легенды аксайских подземелий». Она разработана для семейного посещения. И поведает семейные тайны. Организаторы подобрали для участников старинные игры. К гостям выйдут исторические персонажи — жители казачьей усадьбы. У всех посетителей будет возможность пополнить семейный альбом снимками с казачьим колоритом.
В Таганроге программу «Ночи музеев» откроют в полдень. Начнет работу интерактивная выставка «Музейный квартал — 2024» в «Домике Чехова».
В музее «Лавка Чеховых» в 15 часов — экскурсия «Чеховы. Семейные истории».
А во Дворце Алфераки с 18:00 начнется историко-музыкальный вечер «Семья Парнох: поэзия и джаз» с участием школы джазовых танцев «Jazz Up».
Народный военно-исторический музей «Самбекские высоты» покажет иммерсивные экскурсии и расскажет «Солдатские байки».
В Ростовском областном музее краеведения с 16:00 начнутся мастер-классы. И по традиции жителям и гостям донской столицы предложат пешеходную экскурсию по историческому центру Ростова с посещением особняка Солодова, добавили в правительстве.
Организаторы Всероссийской акции — Минкульт Российской Федерации. Акция берет начало в 1997 году в Берлине. В городах России широко проходит с 2006 года.