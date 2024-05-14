Экскурсии и свадебные традиции покажут жителям и гостям Дона в «Ночь музеев»

Ростовская область, 14 мая 2024. DON24.RU. В этом году Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 18 мая. Она приурочена к Году семьи, поэтому для жителей и гостей региона организаторы подготовили не только экскурсионные программы, но и показы свадебных традиций, рассказали в правительстве Дона.