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В Казахстане изменились правила прохождения медицинских осмотров

Министр здравоохранения приказом от 2 мая 2024 года внес изменения в некоторые приказы по вопросам обязательных медицинских осмотров, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, в новой редакции изложен Перечень основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством».

Прием документов осуществляется через услугодателя (медицинские организации), а выдача результатов оказания госуслуги осуществляется через веб-портал электронного правительства.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.

Указывается, что выдача медицинской справки формы 073/у осуществляется только в электронном формате посредством внесения в медицинскую информационную систему и подписанной ЭЦП врача.

Основанием для отказа в оказании государственной услуги являются:

  • установление недостоверности документов, представленных заявителем или данных (сведений), содержащихся в них;
  • предоставление неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия;
  • отрицательный результат медицинского осмотра;
  • отсутствие согласия у заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Отказ оформляется письмом за подписью руководителя услугодателя или лица исполняющего его обязанности, с указанием основания отказа.

Аналогичные поправки внесены в Перечень основных требований к оказанию государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

Приказ вводится в действие с 24 мая 2024 года.

медицина