Пасхальное чудо в Молдове: Врачи спасли ребёнка от смертельной болезни, у малыша диагностировали столбняк

— Столбняк — серьёзное, потенциально смертельное инфекционное заболевание, которое можно предотвратить с помощью вакцинации. Спасибо врачам, которые оставили свои куличи и подготовку к Пасхе и приняли участие в спасении ребёнка, — добавил Болокан.