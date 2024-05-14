Пасхальное чудо в Молдове: Врачи спасли ребёнка от смертельной болезни, у малыша диагностировали столбняк

Об этом сообщил заместитель главы столичного управления медицинской и социальной помощи Владимир Болокан.
— На прошлой неделе поступил 4-летний ребёнок с подозрением на столбняк. К счастью, он находится в стабильном состоянии. Несовершеннолетний не был привит, — сообщил Болокан.
По его словам, эта болезнь, как правило, протекает очень тяжело, передаёт unimedia.info. Уровень смертности составляет 90%.
— Столбняк — серьёзное, потенциально смертельное инфекционное заболевание, которое можно предотвратить с помощью вакцинации. Спасибо врачам, которые оставили свои куличи и подготовку к Пасхе и приняли участие в спасении ребёнка, — добавил Болокан.
Также, по данным властей, за последнюю неделю было выявлено четыре новых случая заболевания корью. Среди пациентов есть ребенок.
Обе инфекции можно предотвратить, соблюдая обязательный график вакцинации. Врачи призывают родителей вакцинировать своих детей, чтобы защитить их.