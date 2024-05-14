Кузбассовчанка получала пенсию одновременно в России и в Казахстане

Мысковский городской суд Кемеровской области вынес решение о взыскании с жительницы города более 1,5 млн рублей незаконно полученной страховой пенсии. Иск был подан отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кузбассу. В основание своих требований истец указал, что женщине была назначена трудовая пенсия по старости. При этом при назначении пенсии женщина не сообщила о том, что она уже получает выплаты по старости с 1993 года в Республике Казахстан. Переплата за период с 4 января 2003 года по 31 июля 2020 года составила 1 545 353 рубля. Суд пришёл к выводу, что обязанность извещать органы о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии или прекращение её выплаты, законом возложена на получателя пенсии. В результате суд обязал женщину возместить неосновательно полученные средства и уплатить госпошлину в размере 15 926 рублей.