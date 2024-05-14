Никита Михалков приедет в Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая, ФедералПресс. Народный артист России Никита Михалков привезет в Челябинск спектакль «12». Он является автором пьесы, по которой сделана постановка, режиссером и исполнителем одной из ролей в спектакле. Постановку, включенную в программу «Большие гастроли», покажут в театре оперы и балета имени Глинки 28 и 29 июня.