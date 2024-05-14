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Никита Михалков приедет в Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая, ФедералПресс. Народный артист России Никита Михалков привезет в Челябинск спектакль «12». Он является автором пьесы, по которой сделана постановка, режиссером и исполнителем одной из ролей в спектакле. Постановку, включенную в программу «Большие гастроли», покажут в театре оперы и балета имени Глинки 28 и 29 июня.

Источник: РИА "Новости"

«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива».

сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В спектакле, помимо Михалкова, задействованы народные артисты России Николай Бурляев, Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский и другие.

По сюжету один из двенадцати присяжных не согласен с обвинениями 18-летнего чеченского юноши Умара в убийстве приемного отца, русского офицера. Спектакль-размышление предлагает зрителю подумать над материалами дела вместе с героями.