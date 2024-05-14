Никита Михалков приедет в Челябинск

«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива».
В спектакле, помимо Михалкова, задействованы народные артисты России Николай Бурляев, Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский и другие.
По сюжету один из двенадцати присяжных не согласен с обвинениями 18-летнего чеченского юноши Умара в убийстве приемного отца, русского офицера. Спектакль-размышление предлагает зрителю подумать над материалами дела вместе с героями.