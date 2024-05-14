Западный скоростной диаметр закроют 25 мая для автомобилей на несколько часов: публикуем схему перекрытий

С 16:00 25 мая до 01:00 26 мая (т.е. до окончания мероприятия) будет закрыто движение транспорта по Западному скоростному диаметру на участке от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки в южном направлении. При этом в северном направлении движение будет осуществляться в обычном режиме. Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен на КАД (Север), Шуваловский проспект и Богатырский проспект.