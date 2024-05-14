Крокодил, уцелевший при пожаре в «Тропикпарке» в Евпатории, обживает новый бассейн

Крокодил Вася, единственный из экзотических питомцев, кто уцелел во время жуткого пожара в евпаторийском «Тропикпарке», обживает новый бассейн. Это, конечно, не люксовые апартаменты, но вполне достойная «квартирка», в которой есть, где вытянуться и спокойно вздремнуть. Бассейн для Васи изготовили специально под его размеры на одной из крымских фирм, когда узнали о беде в «Тропикпарке».
— Конечно, без излишнего. Поплавать и понырять он там не сможет, но спокойно вытягивается во всю длину и наслаждается. Пока для него это нормальная замена. Бассейн небольшой, но это как большая двухместная кровать. Крокодил полностью погружается в воду, и ему там хорошо, — рассказал рассказал КП-Крым директор обгоревшего экзотариума Дмитрий Касперович.
Васю нашли спустя несколько дней после пожара, когда шансов обнаружить живыми хоть кого-то из питомцев уже не осталось. Когда все вокруг полыхало, а сверху сыпались горящие конструкции, крокодил спрятался под островком в аквариуме и притаился. Благодаря способности надолго задерживать дыхание рептилии удалось выжить. Да и вода в бассейне, к счастью, не успела закипеть.
Уцелевшего Василия отвезли на безопасную территорию. О том, чтобы отдать его в зоопарк, не может быть и речи, говорят владельцы.
— Мы не можем его предать и отдать в неизвестные руки. Он единственный, кто остался. Для меня это член семьи, который со мной вырос. С 1999 года мы вместе с ним. Когда мы только приобрели его маленького, он был в длину 12 сантиметров, так на моих глазах он и вырос. И я рос вместе с ним. Какая бы беда ни случилась, но предать своего члена семьи и кому-нибудь скинуть его я не могу, — рассказывает Касперович.
В самом «Тропикпарке», где в этом году планировали отпраздновать 35-летие, до сих пор продолжают разбирать завалы и вывозить мешки с мусором. Опасные конструкции, которые в любой момент могли обрушиться, демонтировали в первую очередь. О том, чтобы восстановить и отстроить экзотариум заново, владельцы даже не думают. На это нужны огромные средства. При этом ни животные, ни помещение не были застрахованы.
Напомним, пожар в «Тропикпарке» произошел в ночь на 16 апреля. Его площадь составила 600 квадратных метров. Пожарным удалось спасти сотрудницу экзотариума, более двухсот видов животных, среди которых пони, обезьянки, попугаи сгорели заживо.
Предварительной причиной возгорания было названо короткое замыкание электропроводки холодильника. Прокуратура и Следком организовали проверку по факту пожара. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе надзорного ведомства, в настоящий момент изучение всех обстоятельств произошедшего продолжается. К делу привлечены специалисты.