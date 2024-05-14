Крокодил, уцелевший при пожаре в «Тропикпарке» в Евпатории, обживает новый бассейн

— Мы не можем его предать и отдать в неизвестные руки. Он единственный, кто остался. Для меня это член семьи, который со мной вырос. С 1999 года мы вместе с ним. Когда мы только приобрели его маленького, он был в длину 12 сантиметров, так на моих глазах он и вырос. И я рос вместе с ним. Какая бы беда ни случилась, но предать своего члена семьи и кому-нибудь скинуть его я не могу, — рассказывает Касперович.