Мэрия Кемерова снесёт больше 100 гаражей в Ленинском районе

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов подписал постановление о демонтаже 118 металлических гаражей, незаконно размещенных в Ленинском районе города. Работы должны быть завершены не позднее 31 декабря 2024 года. Гаражи, подлежащие сносу, находятся в муниципальной собственности и расположены в разных частях района: 41 гараж находится северо-восточнее дома № 84 по проспекту Октябрьскому и 77 гаражей восточнее и юго-восточнее дома № 25 по проспекту Комсомольскому. Помимо этих объектов, будет демонтировано еще одно металлическое сооружение, находящееся по соседству. За процессом сноса будет следить специально созданная комиссия под руководством начальника городского управления архитектуры и градостроительства. Вывоз и хранение демонтированных конструкций, а также имущества из них возьмёт на себя специализированная организация.