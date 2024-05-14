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Зимняя засуха в Крыму погубила урожай зерновых

Больше всего пострадали яровые культуры.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму из-за засушливой погоды, которая «царила» зимой, ожидается снижение урожая. Особенно это касается яровых культур, рассказала в интервью «Вести Крым» врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

— К сожалению, не было достаточно продуктивных осадков. Все, что касается зерновых культур — здесь мы видим тенденцию к снижению возможной урожайности, — отметила чиновница.

Средняя температура воздуха прошлой зимой была в три раза выше, чем годом ранее, что вызвало стресс у растений. В особенности, пострадали посевы ячменя. Поэтому рекордных урожаев можно не ждать. По словам Алиме Зарединовой, удастся собрать около полутора млн тонн.

сельское хозяйство