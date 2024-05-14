Зимняя засуха в Крыму погубила урожай зерновых

Средняя температура воздуха прошлой зимой была в три раза выше, чем годом ранее, что вызвало стресс у растений. В особенности, пострадали посевы ячменя. Поэтому рекордных урожаев можно не ждать. По словам Алиме Зарединовой, удастся собрать около полутора млн тонн.