Зимняя засуха в Крыму погубила урожай зерновых

В Крыму из-за засушливой погоды, которая «царила» зимой, ожидается снижение урожая. Особенно это касается яровых культур, рассказала в интервью «Вести Крым» врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.
— К сожалению, не было достаточно продуктивных осадков. Все, что касается зерновых культур — здесь мы видим тенденцию к снижению возможной урожайности, — отметила чиновница.
Средняя температура воздуха прошлой зимой была в три раза выше, чем годом ранее, что вызвало стресс у растений. В особенности, пострадали посевы ячменя. Поэтому рекордных урожаев можно не ждать. По словам Алиме Зарединовой, удастся собрать около полутора млн тонн.