Зеленоградцы жалуются властям на отдыхающих, гуляющих по городу в бикини

«Если у людей не хватает ума прикрыть срам, напомните им об этом», — написала местная жительница Екатерина, уточнив, не планируется ли разместить в Зеленоградске предупреждения для отдыхающих о том, что нельзя ходить по городу в трусах и купальниках.