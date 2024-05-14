На набережной Камы в Перми 20 июля пройдет фестиваль «Лето Jazz — 24»

Организаторы музыкального фестиваля «Лето Jazz — 24» объявили его программу. Летний open-air пройдет 20 июля на променаде набережной Камы в Перми.
Гости фестиваля услышат композиции на русском языке, джазовые кавер-версии известных мелодий и песен 1970−80-х годов. На сцене амфитеатра выступят: джазовый оркестр под управлением Евгения Манцирина из Перми, арт-ансамбль Тима Дорофеева из Архангельска, столичный квартет Олега и Натальи Бутман.
Фестиваль «Лето Jazz — 24» включит две части — на городской набережной и новой сцене Театра Балета Панфилова. Вход на события первой части фестиваля на берегу Камы будет свободным для всех любящих джаз пермяков.
Вторая часть на ул. Петропавловской, 185 включит платный ночной концерт. По информации краевого Минкульта, откроют вечер молодая и перспективная московская группа Paraskeva. Их сменит квартет Олега и Натальи Бутман. Завершит вечер московская певица и актриса, наследница известной творческой фамилии, Варвара Визбор.
Первые 30 билетов на ночной концерт «Лето Jazz — 24» можно приобрести по специальной сцене. Билеты уже поступили в продажу. (18+).