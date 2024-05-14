Лица с инвалидностью теперь могут заказать средства реабилитации онлайн

Благодаря партнерству с национальным маркетплейсом агентство может задействовать самые современные технологические решения и огромную инфраструктуру по всей стране. А значит, для тысяч узбекистанцев решение ежедневных задач, возвращение к привычному образу жизни и даже любимой работе станет проще.



«Инфраструктура, которую мы построили и продолжаем развивать, должна помогать — это один из принципов работы Uzum Market», — говорит Ильшат Хаметов, генеральный директор. «И проект, который мы запустили вместе с Агентством социальной защиты отражает этот важный для нас принцип. В этом году мы планируем увеличить сеть пунктов выдачи заказов в 3 раза, охватив более 200 населенных пунктов по всей стране, а значит, помощь станет еще доступнее для тех, кому она действительно необходима».