Лица с инвалидностью теперь могут заказать средства реабилитации онлайн

При оформлении субсидии нуждающиеся будут получать специальный промокод для приобретения товаров для реабилитации на национальном маркетплейсе. В тестовом режиме сервис доступен в Ташкенте и нескольких городах Самаркандской области, а после завершения тестирования получить ваучеры на приобретение необходимых средств реабилитации смогут жители всех регионов страны.
«Наша задача — помочь людям с ограниченными возможностями вести полноценный образ жизни и обеспечить их всеми необходимыми средствами реабилитации, будь то костыли, инвалидные кресла или сотни других товаров», — говорит директор Национального агентства социальной защиты Мансурбек Оллоеров.
Благодаря партнерству с национальным маркетплейсом агентство может задействовать самые современные технологические решения и огромную инфраструктуру по всей стране. А значит, для тысяч узбекистанцев решение ежедневных задач, возвращение к привычному образу жизни и даже любимой работе станет проще.
«Инфраструктура, которую мы построили и продолжаем развивать, должна помогать — это один из принципов работы Uzum Market», — говорит Ильшат Хаметов, генеральный директор. «И проект, который мы запустили вместе с Агентством социальной защиты отражает этот важный для нас принцип. В этом году мы планируем увеличить сеть пунктов выдачи заказов в 3 раза, охватив более 200 населенных пунктов по всей стране, а значит, помощь станет еще доступнее для тех, кому она действительно необходима».
Все промокоды для нуждающихся лиц привязаны к номерам телефонов и действуют только на товары проверенных продавцов. По промокоду узбекистанцы смогут получить скидку на приобретение определенной категории товаров, при этом воспользоваться промокодом можно только один раз с аккаунта, привязанного к номеру телефона, зарегистрированному в базе Национального агентства социальной защиты при президенте.