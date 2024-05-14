Сергей Собянин принял решение о благоустройстве территории Варшавских прудов

Для детей сделают игровую зону в экостиле с качелями, каруселями, элементами для лазания и другим оборудованием. Любители активного отдыха смогут заниматься на спортивной площадке с уличными тренажерами и воркаут-оборудованием, а также на многофункциональной спортивной площадке с покрытием из искусственной травы.