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В Новосибирск 15 мая придут похолодание и дожди

В Новосибирске ожидаются изменения погоды.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 73% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Сиб.фм

По данным ЕДДС Новосибирска, в среду, 15 мая, прогнозируются дожди, грозы и ветер с порывами до 18 м/с. Температура воздуха днём составит от +14 до +16 градусов по Цельсию.

В четверг, 16 мая, и пятницу, 17 мая, ветер немного утихнет до 14 м/с. Осадков не ожидается.

Тем временем в Томской области выпал снег. Снежное одеяло накрыло город Стрежевой. в Стрежевом на этой неделе ожидаются осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха — +5 — +9 градусов. 17 мая температура поднимется до +10 градусов.