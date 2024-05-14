На подъездах к Каменному мосту в Воронеже установили знаки ограничения габаритов

На подъездах к объекту культурного наследия «Каменный мост» в Воронеже установили знаки и металлические подвесы, предупреждающие водителей об ограничении габаритов транспорта. Об этом снова напомнили в Госавтоинспекции.
В частности, знаки указывают на ограничение по высоте до 2 метров и по ширине до 2,7 метров. Все транспортные средства, выходящие за эти параметры, не смогут проехать под мостом.
Напомним, громоздкие машины регулярно застревают под сводом моста, нанося ему повреждения. За считанные дни с момента открытия проезда под ОКН в ДТП здесь попали уже грузовик и экскаватор.