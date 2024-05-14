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Из системы высшего образования исключат понятие «бакалавр»

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Термина «бакалавр» в системе российского высшего образования с 2025 года не будет, сообщил на заседании Госдумы кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий Фальков.

Источник: © РИА Новости

«В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия “бакалавр”, у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование», — подчеркнул он.

По словам Фалькова, количество программ продолжительностью 5−5,5 лет постепенно увеличивается. Кроме того, в результате преобразований у выпускников появляется больше возможностей.

«В прежней системе только бакалавры имели право поступать и получать специализированное образование бесплатно, то есть магистратуру. В новой логике любой, кто получил высшее образование может также пойти и бесплатно получить специализированное образование», — подчеркнул кандидат на пост министра.

Он отметил, что в новой системе магистратура останется, но будет совершенно другой, так как сама по себе «эффективная магистратура у нас, к сожалению, не сформировалась».

образование