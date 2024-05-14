Пять новых плит появятся на Аллее Славы в Перми этим летом

Власти установят еще пяти памятных плит на Аллее Доблести и Славы на пермской эспланаде. Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, памятники будут посвящены следующим людям и предприятиям:
Павлу Преображенскому — первооткрыватель нефти и калийных руд на Западном Урале; Виктору Лебедеву — директор «Мотовилихинских заводов», почетному гражданину Перми; Виктору Астафьеву — писатель-фронтовик, драматург; Сергею Белову — советский баскетболист, главный тренер пермского клуба «Урал-Грейт» (1999 г.); Пермскому музыкальному колледжу, который в 2024 году отмечает 100 лет открытия.