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У летевшего в Челябинск самолёта отказала навигационная система

Борт благополучно приземлился в южноуральской столице.

Источник: Reuters

Инерциальная навигационная система самолёта, следовавшего из Санкт-Петербурга в Челябинск, отказала во время полёта. Об этом 14 мая сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что происшествие зафиксировано в 0:55 по московскому времени над территорией Вологодской области. Экипаж воздушного судна авиакомпании «Победа» доложил об отказе левой инерциальной системы. Решением стало следовать на аэродром назначения.

Согласно онлайн-табло челябинского аэропорта, самолёт благополучно приземлился в южноуральской столице по расписанию.