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Пришла беда, откуда не ждали: Летом жители Кишинева могут остаться без питьевой воды

Сброс воды с Днестровского водохранилища снова высок, хотя уровень его уже достиг экстремально низкого уровня — 115 м — при обычных для этого времени 118−119 м.

Источник: Комсомольская правда

Странные вещи продолжают происходить на Днестре. Сброс воды с Днестровского водохранилища снова высок, хотя уровень его уже достиг экстремально низкого уровня — 115 м — при обычных для этого времени 118−119 м. Вероятно, он объясняется энергетическим кризисом в Украине, — пишет известный эколог Илья Тромбицкий.

Но такие одноразовые сбросы всё равно проблему дефицита энергии не решают. При отсутствии в ближайшем будущем дождей в Карпатах это однозначно означает нехватку воды в июле-сентябре даже для питьевого водоснабжения Кишинева и Одессы.

Остается надеяться только на благоприятную погоду. Думаю, в этом вопросе следует срочно наводить порядок на трансграничном уровне!