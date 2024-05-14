Пришла беда, откуда не ждали: Летом жители Кишинева могут остаться без питьевой воды

Странные вещи продолжают происходить на Днестре. Сброс воды с Днестровского водохранилища снова высок, хотя уровень его уже достиг экстремально низкого уровня — 115 м — при обычных для этого времени 118−119 м. Вероятно, он объясняется энергетическим кризисом в Украине, — пишет известный эколог Илья Тромбицкий.