Пришла беда, откуда не ждали: Летом жители Кишинева могут остаться без питьевой воды

Странные вещи продолжают происходить на Днестре. Сброс воды с Днестровского водохранилища снова высок, хотя уровень его уже достиг экстремально низкого уровня — 115 м — при обычных для этого времени 118−119 м. Вероятно, он объясняется энергетическим кризисом в Украине, — пишет известный эколог Илья Тромбицкий.
Но такие одноразовые сбросы всё равно проблему дефицита энергии не решают. При отсутствии в ближайшем будущем дождей в Карпатах это однозначно означает нехватку воды в июле-сентябре даже для питьевого водоснабжения Кишинева и Одессы.
Остается надеяться только на благоприятную погоду. Думаю, в этом вопросе следует срочно наводить порядок на трансграничном уровне!