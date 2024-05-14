15 мая по всему Казахстану прозвучат сирены

В распространяемом сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям сказано, что проверка пройдет в рамках командно-штабного учения «ӨРТ-2024».
Республиканский штаб будет располагаться в Абайской области.
«В рамках учения в течение двух дней (15−16 мая) во всех регионах будет проводиться комплекс профилактических мероприятий. В ходе учения будут отрабатываться вопросы подготовки органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации природных пожаров».
В дополнении сказано, что учение пройдет на территории Бородулихинского филиала РГУ «ГЛПР Семей Орманы».
«Также 15 мая в 12:55 во всех регионах страны, кроме Астаны, в рамках учения планируется проверка системы оповещения».