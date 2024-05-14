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15 мая по всему Казахстану прозвучат сирены

15 мая 2024 года во всех регионах Казахстана, кроме Астаны, проверят систему оповещения. Сирены включат в 12:55, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

В распространяемом сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям сказано, что проверка пройдет в рамках командно-штабного учения «ӨРТ-2024».

Республиканский штаб будет располагаться в Абайской области.

«В рамках учения в течение двух дней (15−16 мая) во всех регионах будет проводиться комплекс профилактических мероприятий. В ходе учения будут отрабатываться вопросы подготовки органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации природных пожаров».

Пресс-служба МЧС РК

В дополнении сказано, что учение пройдет на территории Бородулихинского филиала РГУ «ГЛПР Семей Орманы».

«Также 15 мая в 12:55 во всех регионах страны, кроме Астаны, в рамках учения планируется проверка системы оповещения».

Пресс-служба МЧС РК