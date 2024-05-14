15 мая по всему Казахстану прозвучат сирены

«В рамках учения в течение двух дней (15−16 мая) во всех регионах будет проводиться комплекс профилактических мероприятий. В ходе учения будут отрабатываться вопросы подготовки органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации природных пожаров».