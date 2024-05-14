В Волгограде выберут Мисс и Мистера Студенчество

В отборочных турах принимали участие свыше 50 студентов вузов и ссузов областного центра, а в финал вышли 20 человек — по 10 юношей и девушек. Им предстоит поучаствовать в дефиле, творческом и интеллектуальном конкурсах и в общем танцевально-постановочном номере.