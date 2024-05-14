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В Волгограде выберут Мисс и Мистера Студенчество

Финал городского конкурса пройдет 17 мая в Волгограде.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщает мэрия Волгограда, в пятницу, 17 мая, в 17.00 на сцене амфитеатра нижней террасы Центральной набережной состоится финал конкурса «Мисс и Мистер Студенчество Волгограда — 2024», посетить мероприятие смогут все желающие.

В отборочных турах принимали участие свыше 50 студентов вузов и ссузов областного центра, а в финал вышли 20 человек — по 10 юношей и девушек. Им предстоит поучаствовать в дефиле, творческом и интеллектуальном конкурсах и в общем танцевально-постановочном номере.

В 2024 году конкурс посвящен теме семьи и семейных ценностей. Победители будут представлять регион на федеральном этапе конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России — 2024».

мода и красота