В Волгограде выберут Мисс и Мистера Студенчество

Как сообщает мэрия Волгограда, в пятницу, 17 мая, в 17.00 на сцене амфитеатра нижней террасы Центральной набережной состоится финал конкурса «Мисс и Мистер Студенчество Волгограда — 2024», посетить мероприятие смогут все желающие.
В отборочных турах принимали участие свыше 50 студентов вузов и ссузов областного центра, а в финал вышли 20 человек — по 10 юношей и девушек. Им предстоит поучаствовать в дефиле, творческом и интеллектуальном конкурсах и в общем танцевально-постановочном номере.
В 2024 году конкурс посвящен теме семьи и семейных ценностей. Победители будут представлять регион на федеральном этапе конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России — 2024».