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Пыльный ураган атаковал жителей Новосибирска

Пыль осела на местных жителях целым слоем.

В Новосибирске 14 мая сильный ветер поднял пыль, из-за чего по городу начался настоящий пыльный шторм. Кадры пыльного урагана удалось заснять корреспонденту НДН.инфо.

«Я теперь песочный человек. Прошлась по Речному вокзалу и чувствую хруст песка на зубах», — сообщает редакции местная жительница, попавшая под пыльный ураган.

Напомним, что ранее новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объявил о цели решить проблему с пылью в Новосибирске. Он также назвал главные причины пыли в Новосибирске и результаты проверок крупных городских строек.

ЖКХ