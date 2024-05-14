Пыльный ураган атаковал жителей Новосибирска

В Новосибирске 14 мая сильный ветер поднял пыль, из-за чего по городу начался настоящий пыльный шторм. Кадры пыльного урагана удалось заснять корреспонденту НДН.инфо.
«Я теперь песочный человек. Прошлась по Речному вокзалу и чувствую хруст песка на зубах», — сообщает редакции местная жительница, попавшая под пыльный ураган.
Напомним, что ранее новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объявил о цели решить проблему с пылью в Новосибирске. Он также назвал главные причины пыли в Новосибирске и результаты проверок крупных городских строек.