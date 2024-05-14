Мэрия Краснодара: полностью избавить центр от грузовиков пока невозможно

Проект «Грузовой каркас» начали реализовывать в Краснодаре еще в 2021 году. В рамках проекта предполагалось полностью избавиться от грузовиков, потому что они создавали аварии, портили воздух выхлопными газами и разрушали дороги. С начала реализации проекта прошло больше трех лет, но на улицах города все еще можно увидеть гигантские фуры.