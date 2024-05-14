Мэрия Краснодара: полностью избавить центр от грузовиков пока невозможно

Проект «Грузовой каркас» начали реализовывать в Краснодаре еще в 2021 году. В рамках проекта предполагалось полностью избавиться от грузовиков, потому что они создавали аварии, портили воздух выхлопными газами и разрушали дороги. С начала реализации проекта прошло больше трех лет, но на улицах города все еще можно увидеть гигантские фуры.
«На данный момент Центральная часть города закрыта для проезда большегрузов, однако оставили “коридоры” для подъезда к коммерческим объектам и для связи районов города. Грузовики могут ездить по улицам: Кузнечная, Чкалова, Карасунская, Левоневского, Базовская, Промышленная», — рассказали «Комсомольской правде» — Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, что реализация проекта «Грузовой каркас» проводилась в пять этапов.
Ранее «КП» — Кубань сообщала, что в центре Краснодара для проезда грузовиков открыли шесть улиц.