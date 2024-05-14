В Москве пермский робот Арди заключил фиджитал-браки у 12 пар молодоженов

В первый день поженилась 151 пара, включая Даниила и Оксану Гринюк из Пермского края. В этот же день прошли 12 церемоний фиджитал-свадеб, которые провел пермский робот Арди. Первыми рискнули сочетаться браком с использованием искусственного интеллекта Алина и Андрей Канцер из Санкт-Петербурга. Как отметили в пресс-службе краевого правительства, они заключили настоящий брак и решили стать «цифровой ячейкой общества».