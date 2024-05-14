В Москве пермский робот Арди заключил фиджитал-браки у 12 пар молодоженов

Человекообразный робот Арди из Перми вновь оказался в центре внимания на выставке-форуме «Россия». В Москве на ВДНХ он проводит фиджитал-свадьбы во время первого Всероссийского Свадебного фестиваля.
Свадебный фестиваль проходит в Москве с 12 по 19 мая. За это время соединят свои сердца более 200 пар молодоженов из самых разных уголков России.
В первый день поженилась 151 пара, включая Даниила и Оксану Гринюк из Пермского края. В этот же день прошли 12 церемоний фиджитал-свадеб, которые провел пермский робот Арди. Первыми рискнули сочетаться браком с использованием искусственного интеллекта Алина и Андрей Канцер из Санкт-Петербурга. Как отметили в пресс-службе краевого правительства, они заключили настоящий брак и решили стать «цифровой ячейкой общества».
Первая в мире фиджитал-свадьба состоялась также в России — 1 марта 2024 года в Казани во время «Игр будущего» заключили брак Егора и Елены Ореховы. Молодожены познакомились в интернете, невесте жених сделал предложение также при помощи Сети.
Свадьбу называют «фиджитал» по нескольким причинам: молодожены знакомятся в интернете, в организации их свадебной церемонии задействуют искусственный интеллект, который выбирает пару из числа нескольких претендентов.
Человекоподобный робот Арди из Перми проводит церемонии на стенде Пермского края выставки-форума «Россия». С его помощью молодожены заключат фиджитал-брак и станут фиджитал-семьей.