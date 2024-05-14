Активисты обратились в самарский минздрав из-за очередей в онкоцентре

Кроме того, во время визита в областной онкоцентр представители ОНФ расспросили одного из пациентов, который состоит на учете в учреждении и который рассказал им, что простоял в очереди четыре часа, чтобы получить талон к врачу. Мужчина прибыл в учреждение в 12:00, но врач смог принять его только в 20:00, хотя прием по графику работы в этот день должен был продолжаться до 17:00.