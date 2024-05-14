В Новосибирске новая министр Шуклина представила программу «Ночи музеев»

18 мая Новосибирская область станет эпицентром культурной жизни благодаря акции «Ночь музеев». Новый министр культуры Юлия Шуклина на пресс-конференции представила программу мероприятий в рамках этого события.
— На разных площадках города и области пройдет более 200 мероприятий разного формата в рамках «Ночи музеев». В акции примут участие более 80 учреждений культуры, и это не только музеи, — рассказала Шуклина.
Одним из главных событий «Ночи музеев» станет премьера мюзикла «Два капитана» на сцене Новосибирского музыкального театра. Помимо этого, участников акции погрузит в атмосферу прошлого Исторический парк «Россия — Моя история».
Как подчеркнула новый министр, программа мероприятий разработана с учетом Года семьи, объявленного в России. Акцент будет сделан на истории семьи, семейных ценностях и традициях.