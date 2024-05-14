В Татарстане стартовали съемки нового татарского сериала

Действие многосерийной картины происходит в татарской деревне на рубеже 30−40х годов 20 века. По сюжету местный житель села ушел на фронт, откуда вернулся без ноги и глаза. От полученных травм вскоре скончался.
«Это сериал про наших дедушек, бабушек, прабабушек и прадедушек. Про то, как они женились, детей растили, как войну выиграли. По сути, это сериал про татарский быт», — поделился режиссер проекта Александр Далматов.
Интересно, что на съемочной площадке побывала и дочь автора экранизируемого произведения Гаухар Хасанова. Она положительно оценила проект и пожелала съемочной группе удачи в его реализации.