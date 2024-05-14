«Это безобразие»: казанцы пожаловались на забитый битком общественный транспорт

В Казани пассажиры маршрута 37а столкнулись с серьезными неудобствами после его отмены. Единственный автобус этого маршрута был снят, и пассажиры были вынуждены пересесть на автобус 92, который уже был переполнен дачниками. В результате, многие не смогли доехать до кладбищ в родительский день.