«Это безобразие»: казанцы пожаловались на забитый битком общественный транспорт

В Казани пассажиры маршрута 37а столкнулись с серьезными неудобствами после его отмены. Единственный автобус этого маршрута был снят, и пассажиры были вынуждены пересесть на автобус 92, который уже был переполнен дачниками. В результате, многие не смогли доехать до кладбищ в родительский день.
«Двери сломаны, вообще безобразие. Вот так едем каждый день», — говорят пассажиры.
Проблемы с транспортом усугубляются тем, что 92 маршрут является сезонным и завершает работу 1 ноября, что вызывает беспокойство среди жителей, особенно пенсионеров, которые опасаются, что зимой до Сухой реки добраться будет невозможно.
По информации Комитета по транспорту, прекращение работы маршрута 37а произошло из-за увольнения последнего водителя частной транспортной компании, управляющей этим маршрутом. На данный момент обсуждается возможность сделать маршрут 92 круглогодичным для решения проблемы транспортного обслуживания района.