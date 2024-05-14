Слуцкий попросил разобраться с делом о депортации русской семьи в Казахстан

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале сообщил, что направил депутатский запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой разобраться в ситуации с депортацией русской семьи Морозовых из РФ в Казахстан и дальнейшим запретом на въезд в страну на 5 лет.
«ЛДПР подключается к ситуации. Направил депутатский запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой пристально разобраться в ситуации. Уже поручил курирующему Свердловскую область депутату Госдумы Евгению Владимировичу Маркову и региональному отделению посетить Екатеринбургский ЦВСИГ и обеспечить семье юридическую помощь. Морозовы останутся в России!» — написал Слуцкий.
Лидер ЛДПР рассказал, что причина по которой хотят депортировать семью — неправильно оформленные документы. По его словам, мать с двумя дочками отправили в Центр временного содержания иностранных граждан, не посмотрев на то, что они уже много лет живут и работают в России, приобрели жильё и платят налоги.
«Подобное отношение к нашим соотечественникам, желающим вернуться домой, недопустимо. У нас и так демографический провал, а чиновники на местах относятся формально, рассматривая только документы, а не судьбы людей. Нельзя под копирку выдворять всех, раз человек подпадает под категорию мигранта», — отметил Слуцкий.