Слуцкий попросил разобраться с делом о депортации русской семьи в Казахстан

Лидер ЛДПР рассказал, что причина по которой хотят депортировать семью — неправильно оформленные документы. По его словам, мать с двумя дочками отправили в Центр временного содержания иностранных граждан, не посмотрев на то, что они уже много лет живут и работают в России, приобрели жильё и платят налоги.