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Грунт обвалился в районе плотины Аюсай близ Алматы

Близ Алматы, не доезжая плотины «Аюсай», произошел обвал грунта объемом 3,5 кубометров из-за его переувлажнения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: МЧС

— На месте находятся работники водоканала, которыми был обнаружен прорыв водопровода. Силами «Казселезащита» и сотрудников водоканала проводятся восстановительные работы. Пострадавших и разрушений нет.

сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее в Медеуском районе Алматы на участке частного жилого дома из-за переувлажнения произошел сход насыпного грунта.

Кроме того, в селе Бесагаш Талгарского района со склона горы на территорию двух частных жилых домов произошел самопроизвольный сход грунта из-за переувлажнения почвы.

Всего в горных районах и горах Алматы имеется 145 оползнеопасных участков.