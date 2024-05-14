Грунт обвалился в районе плотины Аюсай близ Алматы

— На месте находятся работники водоканала, которыми был обнаружен прорыв водопровода. Силами «Казселезащита» и сотрудников водоканала проводятся восстановительные работы. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее в Медеуском районе Алматы на участке частного жилого дома из-за переувлажнения произошел сход насыпного грунта.
Кроме того, в селе Бесагаш Талгарского района со склона горы на территорию двух частных жилых домов произошел самопроизвольный сход грунта из-за переувлажнения почвы.
Всего в горных районах и горах Алматы имеется 145 оползнеопасных участков.