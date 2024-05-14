Почти в 100 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов

Ограничение на посещение лесов действует во вторник на всей территории Гродненской, Минской, Брестской и Гомельской областей, а также в 13 районах Могилевской и девяти Витебской области.



Без проблем посещать леса можно только в 10 районах Витебской и восьми Могилевской области.