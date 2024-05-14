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Почти в 100 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Запреты и ограничения на посещение лесов введены почти в 100 районах Беларуси, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства.

Источник: Sputnik.by

Красным цветом окрашены 14 районов Беларуси.

Запрещено посещать леса в ряде районов Брестской области (Брестском, Жабинковском, Ивановском, Каменецком, Кобринском, Малоритском, Пинском, Пружанском), а также Гродненской (Вороновском, Лидском, Мостовском, Дятловском, Щучинском), и одном Минской области (Столбцовском).

Ограничение на посещение лесов действует во вторник на всей территории Гродненской, Минской, Брестской и Гомельской областей, а также в 13 районах Могилевской и девяти Витебской области.

Без проблем посещать леса можно только в 10 районах Витебской и восьми Могилевской области.

В Витебской зеленым цветом окрашены Бешенковичский, Браславский, Витебский, Дубровенский, Лиозненский, Миорский, Оршанский, Толочинский, Шумилинчский и Ушачский районы.

В Могилевской — Горецкий, Дрибинский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Мстиславский и Хотимский районы.

Напомним, что если вводится ограничение, то в лесах можно собирать ягоды и грибы, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.

А вот если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.

экология