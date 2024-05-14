В Минске 23 пляжа открыты для купания в сезоне-2024. Об этом рассказала агентству «Минск-Новости» официальный представитель ОСВОД Екатерина Михалева.
По ее словам, 23 минских пляжа уже подготовлены к сезону, напомнив, что официально купальный сезон был открыт с 1 мая. Она пояснила, что данное решение не является стихийным и его границы не смещаются в зависимости от того, был апрель жаркий или не очень.
— В соответствии с постановлением Совета Министров № 543 «Об охране жизни людей на водах» рамки купального сезона очерчены с 1 мая по 30 сентября.
Она заметила, что отдыхающим следует учитывать как температуру воздуха, так и воды, которая должна быть не менее 18 градусов. Так, купание разрешено на восьми пляжах Заславского водохранилища, на шести пляжах Цнянки и водохранилища Дрозды. Кроме того, купаться можно на двух пляжах Криницы, а также на одном пляже Комсомольского озера.
Михалева сообщила, что на минских пляжах будут работать специальные мобильные группы.
— Это дополнительные трудовые ресурсы в помощь основным сотрудникам на спасательных постах для контроля за ситуацией, — пояснила она.
Михалева сказала, что, если на Дроздах в жаркий день людей гораздо больше, чем на Комсомольском озере, то специальные мобильные группы будут направляться туда.