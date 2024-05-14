В Минске 23 пляжа открыты для купания

Она заметила, что отдыхающим следует учитывать как температуру воздуха, так и воды, которая должна быть не менее 18 градусов. Так, купание разрешено на восьми пляжах Заславского водохранилища, на шести пляжах Цнянки и водохранилища Дрозды. Кроме того, купаться можно на двух пляжах Криницы, а также на одном пляже Комсомольского озера.