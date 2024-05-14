В магазинах Башкирии на сутки запретят продавать спиртное

В Башкирии в день Последнего звонка, 24 мая, запретят продажу алкоголя. Об этом рассказала пресс-служба Министерства торговли и услуг республики.
Розничная продажа алкогольной продукции будет ограничена лишь в магазинах. Как пояснили власти, на предприятия общественного питания запрет распространяться не будет.
Напомним, помимо дней «Последнего звонка», запрет на продажу спиртного в Башкирии действует в дни сабантуев, День молодежи и даты его непосредственного празднования, а также в День знаний и частично — в новогодние каникулы.