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В магазинах Башкирии на сутки запретят продавать спиртное

В Башкирии 24 мая из-за Последнего звонка запретят продажу алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в день Последнего звонка, 24 мая, запретят продажу алкоголя. Об этом рассказала пресс-служба Министерства торговли и услуг республики.

Розничная продажа алкогольной продукции будет ограничена лишь в магазинах. Как пояснили власти, на предприятия общественного питания запрет распространяться не будет.

Напомним, помимо дней «Последнего звонка», запрет на продажу спиртного в Башкирии действует в дни сабантуев, День молодежи и даты его непосредственного празднования, а также в День знаний и частично — в новогодние каникулы.