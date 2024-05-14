Жители Буюкан и Рышкановки на четыре дня останутся без горячей воды: адреса

С 14 по 17 мая часть жителей Буюкан и Рышкановки останутся без горячей воды. Как сообщает Termoelectrica, это связано с проведением профилактических работ для подготовки системы потребления тепловой энергии к новому отопительному сезону.
Таким образом, 14 мая, с 13:00 до 16:00, без горячей воды останутся потребители в секторе Буюканы по следующим адресам: ул. Порумбеску, 20; ул. Кока, 1В; ул. Буюкань, 4; ул. Друмул Кручий, 96, 97/1, 98, 99, 100, 101, 99/4 (включая детсад № 52); ул. Цэрыней, 107, 107/1, 107/2; Каля Ешилор, 51/1, 51/3, 51, 51/5, 55, 55/2, 59/1, 61/4, 61/5, 61/6, 73, 61/2, 57/2 (начальная школа № 91).
С 15 по 17 мая с 13:00 до 17:00 будет отключена горячая вода в домах сектора Буюканы: ул. И. Крянгэ, 80; ул. Пеливана, 32/1, 32/2, 32/3, 36/1 (включая детсад № 3).
С 15 по 17 мая с 08:00 до 17:00 не будет горячей воды по следующим адресам на Рышкановке: Студенческий пер., 2/2, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13/1, 13/2, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2; ул. Чевкарь, 4 г, 10, 10/1, 12, 2, 6, 8; ул. Соколень, 4, 6, 8.