Шаттлы между Петербургом и Москвой запустят 1 июня

— Изменить время вылета можно на стойке регистрации в аэропорту, а также по телефонному звонку в контакт-центр Аэрофлота. Услуга доступна не ранее чем за 12 часов и не позже 40 минут до вылета первоначального рейса. Также пассажирам будет доступна возможность регистрации не позднее 30 минут до времени вылета, — рассказали в пресс-службе компании.