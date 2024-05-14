Шаттлы между Петербургом и Москвой запустят 1 июня

Компания «Аэрофлот» увеличит количество самолетов между Москвой и Петербургом. Шаттлы между Шереметьево и Пулково будут летать с интервалом от 15 минут, а из и во Внуково — от 30 минут.
— Изменить время вылета можно на стойке регистрации в аэропорту, а также по телефонному звонку в контакт-центр Аэрофлота. Услуга доступна не ранее чем за 12 часов и не позже 40 минут до вылета первоначального рейса. Также пассажирам будет доступна возможность регистрации не позднее 30 минут до времени вылета, — рассказали в пресс-службе компании.
В день между обоими городами будет летать более 70 рейсов. Программа стартует 1 июня 2024 года. Для удобства пассажиров компания запустит гибкую систему тарифов Эконом Шаттл. Цена билетов не уточняется. Обменять билет можно будет бесплатно за 12 часов перед вылетом и в течение 12 часов после.
О планах авиакомпании по запуску программы стало известно в декабре 2023 года. Аэрофлот собирался продавать билеты с открытой датой, по которым пассажир мог воспользоваться любым рейсом, на которые есть свободные места.