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В Башкирии в парке «Патриот» открыли ФОК

Сегодня в парке «Патриот» в Чишминском районе состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Источник: соцсети Радия Хабирова

ФОК готов к работе, осталось выполнить благоустройство территории. Площадь ФОКа составляет 1,4 тысячи кв.м. В нем есть зал для борьбы, игровой и тренажерный залы, душевые, раздевалки.

«В “Патриоте” — очень хорошая программа физического воспитания, поэтому такой комплекс очень нужен нашим ребятам, которые приезжают на сборы», — отметил глава региона.

ФОК будет открыт также и для жителей ближайших населенных пунктов по расписанию. Кроме того, он рассчитан и на участников Гонки героев, которая проводится в парке.

Радий Хабиров также отметил, что в этом году планируется начать проектирование бассейна и стрельбища.

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