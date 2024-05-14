Юрий Шалабаев проинспектировал благоустроенные территории

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проинспектировал территории, где ресурсоснабжающие организации должны будут восстановить благоустройство после окончания работ по ремонту инженерных коммуникаций.
Вместе со своим профильным заместителем Антоном Максимовым, генеральным директором АО «Теплоэнерго» — управляющей организации АО «Нижегородский водоканал» Ильёй Халтуриным, директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Андреем Житниковым, начальником управления административно-технического и муниципального контроля Максимом Селезнёвым и директором центра лабораторных испытаний Василием Шешменёвым мэр проверил ряд улиц в микрорайоне Мещерский, ул. Звездинку, Ковалихинскую и Ошарскую. Там осенью и зимой проходил ремонт инженерных коммуникаций, чтобы у жителей соседних домов не было проблем с отоплением.
«На месте посмотрели, в каком состоянии объекты, где осенью и зимой проходили большие восстановительные работы. Сейчас они частично благоустроены во временном варианте. Такой формат благоустройства допускается, когда из-за неподходящей погоды нет возможности провести качественное постоянное благоустройство после ремонта, проводимого ресурсоснабжающими организациями. Зачастую временно кладётся холодный асфальт, реже — брусчатка. Тем не менее, нужно быстрее восстанавливать благоустройство в постоянном варианте, что сейчас и делают ресурсники. Объёмы большие: у них в прошлом году было проведено рекордное количество работ по ремонту сетей. Такие показатели во многом связаны с тем, что Теплоэнерго получило дополнительное финансирование, в том числе федеральное».
Илья Халтурин рассказал, что большой объём работ по восстановлению благоустройства в постоянном варианте завершились еще в апреле, сейчас работы продолжаются. У Теплоэнерго работает 10 бригад, у Водоканала — 8.
«Мы в первую очередь как жители города понимаем, что внешний вид общественных территорий — и неважно, дворы это или большие площади — конечно же, имеет большое значение. Поэтому то благоустройство, которое было проведено сразу после окончания ремонта сетей, будет переделано в качественное асфальтовое покрытие, брусчатку, газон и новые зелёные насаждения. На сегодняшний день основные участки с большим пешеходным трафиком и интенсивным проездом автомобилей были выполнены еще в апреле, однако остаётся еще значительный объём работ. В осенне-зимний период мы проводили ремонтные работы более, чем на тысяче участков», — подчеркнул Илья Халтурин.
Вопросы восстановления городского благоустройства, находится на контроле управления административно-технической инспекции. По словам её руководителя Максима Селезнёва, при несвоевременном восстановлении благоустройства в постоянном варианте юридическим лицам может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, предусмотренный статьей 3.5 Кодекса об административных правонарушениях.
«Например, за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нами было выписано меньше штрафов, но при этом сумма их возросла. Мы уделили внимание привлечению к ответственности юридических лиц именно за отсутствие системности в работе, тому, что они своевременно не организуют работу по восстановлению постоянного благоустройства. В текущем году планируем таким образом добиться более серьезного отношения к восстановлению благоустройства в окончательном варианте», — сказал Максим Селезнёв.