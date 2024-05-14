Юрий Шалабаев проинспектировал благоустроенные территории

«На месте посмотрели, в каком состоянии объекты, где осенью и зимой проходили большие восстановительные работы. Сейчас они частично благоустроены во временном варианте. Такой формат благоустройства допускается, когда из-за неподходящей погоды нет возможности провести качественное постоянное благоустройство после ремонта, проводимого ресурсоснабжающими организациями. Зачастую временно кладётся холодный асфальт, реже — брусчатка. Тем не менее, нужно быстрее восстанавливать благоустройство в постоянном варианте, что сейчас и делают ресурсники. Объёмы большие: у них в прошлом году было проведено рекордное количество работ по ремонту сетей. Такие показатели во многом связаны с тем, что Теплоэнерго получило дополнительное финансирование, в том числе федеральное».