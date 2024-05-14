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Главные новости к вечеру 14 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Госдума утвердила всех предложенных Мишустиным министров
Теперь указ о их назначении должен подписать президент.

Что известно о задержании генерала Юрия Кузнецова
В отношении генерала возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Белоусов не увидел необходимости в новой мобилизации
Белоусов анонсировал плановые мероприятия по комплектованию армии, в том числе контрактную службу, и исключил возможность новой мобилизации.

Кто вошел в обновленное руководство АП РФ
Президент России Владимир Путин переназначил Антона Вайно главой своей администрации, а Сергея Кириенко и Алексея Громова — его первыми заместителями.

Назван самый популярный вид взятки в России
Спрос на услуги среди коррупционеров растет, свидетельствуют свежие данные судебной статистики.