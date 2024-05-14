Главные новости к вечеру 14 мая

Что известно о задержании генерала Юрия Кузнецова
В отношении генерала возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Белоусов не увидел необходимости в новой мобилизации
Белоусов анонсировал плановые мероприятия по комплектованию армии, в том числе контрактную службу, и исключил возможность новой мобилизации.
Кто вошел в обновленное руководство АП РФ
Президент России Владимир Путин переназначил Антона Вайно главой своей администрации, а Сергея Кириенко и Алексея Громова — его первыми заместителями.
Назван самый популярный вид взятки в России
Спрос на услуги среди коррупционеров растет, свидетельствуют свежие данные судебной статистики.