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В Омске могут ужесточить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте

В среду, 15 мая 2024 года, состоится пленарное заседание Омского городского Совета. В повестку заседания в том числе включен вопрос об обращении депутатов ОГС в Законодательное Собрание Омской области.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается на официальном сайте Омского горсовета, это связано с ростом числа безбилетников в городском пассажирском транспорте.

Так, за 1 квартал 2024 года составлено 100 протоколов, вынесено 100 постановлений, которыми назначены наказания в виде предупреждений.

«Депутаты видят необходимость внести изменения в статью 22 Кодекса Омской области об административных правонарушениях: исключить наказания в виде предупреждения; установить размер штрафа 3 000 рублей, за повторное совершение административного правонарушения — 4 000 рублей», — заявляется на официальном сайте Омского горсовета.

Отмечается, что в обращении депутатов ОГС сказано, что «безбилетный проезд, как правило, совершается умышленно, а наказание в виде предупреждения не является эффективным для пресечения такого нарушения в дальнейшем. Размер административного штрафа за безбилетный проезд не является эффективным при сопоставлении с расходами бюджета на эту деятельность».

Ранее стало известно о заключении муниципальным Пассажирским предприятием № 8 договора с коммерсантом, которому предстоит обеспечивать работу контролера в общественном транспорте. Исполнение соответствующих обязанностей на нераскрытых публично условиях оценили в 5,145 миллиона рублей.

По подсчетам «СуперОмска», исходя из утвержденного в сентябре 2023 года размера штрафа за безбилетный проезд в 700 рублей, для «окупаемости» затрат по найму сторонних специалистов такие санкции должны применить к 7 350 пассажирам.