В Омске могут ужесточить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте

Как отмечается на официальном сайте Омского горсовета, это связано с ростом числа безбилетников в городском пассажирском транспорте.
Так, за 1 квартал 2024 года составлено 100 протоколов, вынесено 100 постановлений, которыми назначены наказания в виде предупреждений.
«Депутаты видят необходимость внести изменения в статью 22 Кодекса Омской области об административных правонарушениях: исключить наказания в виде предупреждения; установить размер штрафа 3 000 рублей, за повторное совершение административного правонарушения — 4 000 рублей», — заявляется на официальном сайте Омского горсовета.
Ранее стало известно о заключении муниципальным Пассажирским предприятием № 8 договора с коммерсантом, которому предстоит обеспечивать работу контролера в общественном транспорте. Исполнение соответствующих обязанностей на нераскрытых публично условиях оценили в 5,145 миллиона рублей.
По подсчетам «СуперОмска», исходя из утвержденного в сентябре 2023 года размера штрафа за безбилетный проезд в 700 рублей, для «окупаемости» затрат по найму сторонних специалистов такие санкции должны применить к 7 350 пассажирам.