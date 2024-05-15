В Омске могут ужесточить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте

Как отмечается на официальном сайте Омского горсовета, это связано с ростом числа безбилетников в городском пассажирском транспорте.

«Депутаты видят необходимость внести изменения в статью 22 Кодекса Омской области об административных правонарушениях: исключить наказания в виде предупреждения; установить размер штрафа 3 000 рублей, за повторное совершение административного правонарушения — 4 000 рублей», — заявляется на официальном сайте Омского горсовета.

Отмечается, что в обращении депутатов ОГС сказано, что «безбилетный проезд, как правило, совершается умышленно, а наказание в виде предупреждения не является эффективным для пресечения такого нарушения в дальнейшем. Размер административного штрафа за безбилетный проезд не является эффективным при сопоставлении с расходами бюджета на эту деятельность».