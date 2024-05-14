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«Ласточка» в Челябинской области временно изменит график движения

Пассажиров просят при планировании поездки уточнять расписание.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области временно изменится расписание некоторых пригородных поездов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Свердловской пригородной компании, по 1 июня скорректирован график движения поездов Челябинск — Магнитогорск («Ласточка»), Челябинск — Карталы-1.

Пассажиров просят при планировании поездки уточнять расписание.

Ранее сообщалось, что также изменится количество и расписание пригородных поездов на златоустовском направлении. Это связано с ремонтом путей в районе станции Мисяш под Чебаркулем.

В Миндортрансе региона отмечают, что ремонтные работы будут проводить только по будням, в выходные дни порядок движения электричек останется прежним.