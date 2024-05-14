«Ласточка» в Челябинской области временно изменит график движения

В Челябинской области временно изменится расписание некоторых пригородных поездов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным Свердловской пригородной компании, по 1 июня скорректирован график движения поездов Челябинск — Магнитогорск («Ласточка»), Челябинск — Карталы-1.
Пассажиров просят при планировании поездки уточнять расписание.
Ранее сообщалось, что также изменится количество и расписание пригородных поездов на златоустовском направлении. Это связано с ремонтом путей в районе станции Мисяш под Чебаркулем.
В Миндортрансе региона отмечают, что ремонтные работы будут проводить только по будням, в выходные дни порядок движения электричек останется прежним.