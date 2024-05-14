На крупном перекрестке Челябинска запретили поворот налево

На крупном перекрестке в Ленинском районе Челябинска изменили схему движения транспорта и запретили левый поворот, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Речь идет о пересечении улиц Машиностроителей и Новороссийской. На схеме выше показано, как не надо поворачивать.
«Теперь поворот налево на улицу Василевского при движении по улице Новороссийской в сторону “Меридиана” запрещен», — пояснили в городском Комитете дорожного хозяйства.
Добавим, что водителям рекомендуют быть особенно внимательными на этом перекрестке и соблюдать новые правила.