Очереди на границах Беларуси и ЕС стали меньше

Так, во вторник днем скопления легковых автомобилей наблюдаются на литовском и польском направлениях. В пункте пропуска «Бенякони» стоит 50 машин, а в «Бресте» — 250.
На границе с Латвией очередей из легковых машин нет.
Больше всего грузовиков традиционно находится на белорусско-литовской границе: в ПП «Каменный Лог» стоит 450 фур, в «Беняконях» — 470.
На польской границе в единственном действующем пункте пропуска «Козловичи» находится 800 большегрузов.
Меньше всего — 270 грузовиков — стоит в ПП «Григоровщина» на латвийском направлении.
Очереди из автобусов стоят только на польско-белорусской границе — 25 автобусов скопилось в пункте пропуска «Брест».
На минувшей неделе перед «длинными выходными» очереди из фур и легковушек на границе Беларуси и стран Евросоюза превышали три тысячи.
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска.
Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Два пункта пропуска на белорусско-литовской границе — «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») — прекратили работать в августе 2023 года.