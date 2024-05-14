Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 15 мая

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 15 мая 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Турмалиновая, 3−21; Фианитовая, 1−16; пер. Индивидуальный, 18−50; Брянская, 22-А — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Ворошилова, 13 (подъезды 3, 4), 15 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Индивидуальная, 1−56 — с 08.00 до 18.00;
— п. Каштак: Курортная; Аргазинская; Сахалинская; Сосновая роща; пер. Сосновая роща; Тургоякская; Алма-Атинская; пер. Алма-Атинский; пер. Аргазинский; Детсанаторная; Земляничная поляна; Лесхоз; Санаторная; Багрицкого, пер. Боровой; Кишиневская; Соколинка; пер. Хвойный — с 08.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— ул. Новороссийская, 1-А, 5, 8−15, 17−23, 25, 25-А, 27, 30, 34, 34-А, 34-Б, 36, 36-А, 36-Б, 38, 46, 47, 47-А, 47-Б, 49, 49-А, 50, 53, 55, 57, 59, 59-Б, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71−85; Ереванская, 3−15 (нечет.), 31, 32; Чайкиной, 14, 16, 18, 20; Цимлянская, 2, 3, 3-А, 9−25 (нечет.); Ачинская, 21−31 (нечет.); пер. Канатовский, 1−12; Днепровская, 2−12 (чет.), 13−23, 27−33 (нечет.); Дербентская, 41, 43-Б, 45, 45-А, 46, 47, 47-А; Магнитогорская, 89, 91; Люблинская, 32, 34, 40, 43, 45, 49; Василевского, 27, 70, 70-А, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 77-А, 79, 81, 83, 85; Туруханская, 5, 32, 34, 40, 40-А, 42; Чистопольская, 27; Бугурусланская, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 62, 64; пер. Бугурусланский, 1; ч/с ограниченный ул: Днепровская — 2-я Бугурусланская — Чистопольская — Сочинская — Тихорецкая; п. Сухомесово — с 09.30 до 19.00;
— На пониженном давлении: Новороссийская, 65, 65-А, 65-Б, 67-А, 69-А; Василевского, 1−7, 9, 11, 13, 15 — с 09.30 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— Суркова, 23 (подъезды 1−4); Машиностроителей, 16 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 50-летия ВЛКСМ, 3-А (подъезды 7−9); Б. Хмельницкого, 15-А (подъезд 1), 34 (подъезды 4, 5) — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Цвиллинга, 41-Б, 49, 50, 54, 58, 58-Г, 58-Д; Монакова, 2-А — с 09.00 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— Челябинская, 6; Мебельная, 85 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Гоголя, 25−49; Шаумяна, 17−26; Ломоносова, 17−26; Троицкая, 1−25; Пестеля, 24−40; Сосновская, 28−34 — с 08.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Чоппа, 10 — с 08.30 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Российская, 61-А, 61-В, 63-Б; Нагорная, 18 — с 09.30 до 12.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.