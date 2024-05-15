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В Красноярск из Китая привезли около 12 тонн зараженного манго

Около 12 тонн опасного манго привезли в Красноярск из Китая.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, на фруктах нашли червец Комстока. Это карантинный объект, уточнили в ведомстве.

Там пояснили, что такие вредители часто встречаются, на манго, питайях, грушах, персиках и других фруктах, а также овощах. При заражении страдают деревья, а не плоды. У них отмирают побеги, замедляется рост, опадает листва.

В Красноярском крае очагов червеца нет. Все привезенные из КНР манго отправили на обеззараживание. После этой процедуры фрукты могут попасть на прилавки.

Ранее в Красноярске нашли полуфабрикаты с сальмонеллой и кишечной палочкой.