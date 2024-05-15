В Кировском районе Красноярска создают историческую галерею с помощью остановок

В Кировском районе создают историческую галерею на улице Вавилова. Об этом рассказали в городской администрации.
Исторический проект реализуется администрацией района на основе архивных данных. На девяти остановках общественного транспорта по улице Вавилова (от дома № 57 до дома № 21) создают своеобразную галерею. Все остановки оформляют в едином стиле, размещая на них информацию об истории развития и достопримечательностях Кировского района.
На остановке в районе дома № 37 можно будет узнать о трассе военного времени «Аляска-Сибирь» и об Авиадоме. Это самое первое каменное здание в Кировском районе и на всём правом берегу Красноярска. Его построили в 1934 году для лётчиков и технического персонала, там располагался штаб авиатрассы.
На остановочном пункте в районе дома по адресу Вавилова, 33 можно узнать о создании учреждения «Красноярский городской архив». Ещё там рассказано об открытии Якорной площади и истории основания Кировского района.
В таком же стиле ранее были оформлены другие остановки общественного транспорта. Возле дома на Вавилова, 49 можно увидеть фотографии и биографии участников Великой Отечественной войны и героев Советского Союза, в честь которых названы улицы Кировского района: Щорса, Ватутина, Макаренко, Котовского, Олейникова, Черняховского, Гастелло. А на остановке у дома № 80 разместили информацию о появлении мемориала Славы к 30-летию Победы.