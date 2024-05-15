В Кировском районе Красноярска создают историческую галерею с помощью остановок

На остановке в районе дома № 37 можно будет узнать о трассе военного времени «Аляска-Сибирь» и об Авиадоме. Это самое первое каменное здание в Кировском районе и на всём правом берегу Красноярска. Его построили в 1934 году для лётчиков и технического персонала, там располагался штаб авиатрассы.