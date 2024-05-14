В Башкирии Последний звонок пройдёт 24 мая без алкоголя.

«Последний звонок» пройдёт в Башкирии в день, определённый минпросвещения — 24 мая. В соответствии с законодательством республики, в этот праздник запрещается продавать алкоголь в торговых точках, напомнили в минторговли РБ. Предприятий общепита этот запрет не касается.
Власти республики приняли решение сделать школьный выпуск безалкогольным «в целях обеспечения сохранения жизни и здоровья обучающихся».
Ограничение продажи алкоголя в Башкирии действует также в новогодние каникулы, День молодежи, День знаний и при проведении сабантуев.