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В Башкирии Последний звонок пройдёт 24 мая без алкоголя

В Башкирии Последний звонок пройдёт 24 мая без алкоголя.

Источник: Башинформ

«Последний звонок» пройдёт в Башкирии в день, определённый минпросвещения — 24 мая. В соответствии с законодательством республики, в этот праздник запрещается продавать алкоголь в торговых точках, напомнили в минторговли РБ. Предприятий общепита этот запрет не касается.

Власти республики приняли решение сделать школьный выпуск безалкогольным «в целях обеспечения сохранения жизни и здоровья обучающихся».

Ограничение продажи алкоголя в Башкирии действует также в новогодние каникулы, День молодежи, День знаний и при проведении сабантуев.