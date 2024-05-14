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Умер журналист Максим Кононенко

Журналист Максим Кононенко умер в возрасте 53 лет, сообщила RT его жена. Причина смерти не уточняется. Многие знали Кононенко как мистера Паркера из «Живого Журнала».

Источник: РИА "Новости"

По данным Telegram-канала 112, Кононенко экстренно госпитализировали с внутренним кровотечением из его квартиры в поселке Мосрентген в Москве.

Максим Кононенко был постоянным автором Telegram-канала «Специально для RT» и вел рубрику «Реплика» на радио «Вести FM». За время своей карьеры работал на НТВ.

В 2005 году Максим Кононенко помог передать президенту России Владимиру Путину письмо Димы Рогачева — 10-летнего мальчика, болеющего раком. После письма Владимир Путин посетил Научно-исследовательский институт детской гематологии и встретился с пациентом. Центру по инициативе сотрудников было присвоено имя Дмитрия Рогачева.